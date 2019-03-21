بالفيديو.. محمد عبده يطرح أحدث أغانيه

طرح النجم محمد عبده أحدث أغنياته بعنوان "أبيك"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات بدر بن عبدالمحسن،

و ألحان طلال، و توزيع وجدي فؤاد.

يذكر أن فنان العرب محمد عبده بدأ مسيرته الغنائية بين الجيلين

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