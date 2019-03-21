الثلاثاء .. عرض خاص لفيلم خط الموت بسينما بورتو كايرو بحضور فريق العمل

أعلنت المنتجة منال العادلي أحد صناع فيلم "خط الموت" بمشاركة شركة درة والمنتجة السعودية فاتن أبراش ان الفيلم سوف يتم تنظيم عرض خاص له يوم الثلاثاء المقبل بسينما بورتو كايرو بحضور فريق العمل .

وشكرت العادلي المخرج محمد عادل وكل المشاركين بالفيلم الذي حرصوا على بذل جهودهم لكي يخرج العمل بشكل متميز ، وعلى رأسهم الفنانة علا غانم التي تتواجد حالياً في أمريكا وتأمل أن تستطيع الحضور

للقاهرة لمشاهدة الفيلم مع فريق العمل ، وأيضاً الفنان أحمد صلاح حسني ورزان مغربي وعبدالإمام عبدالله ومحمد سليمان وانجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح واميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة وأيضاً الفنانة ريم البارودي التي حلت كضيف شرف الفيلم وقدمت دوراً مميزاً سوف يكونمفاجأة للجميع .



"خط الموت" انتاج درة للإنتاج الفني والسينمائي والامتياز للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي لصاحبتها المنتجة السعودية الدكتورة فاتن أبراش ، والمنتجة المصرية منال العادلي ، وفكرة سحر عصام وتأليف واخراج محمد عادل ، وتدور الأحداث في إطار تشويقي أكشن ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم علا غانم واحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبدالامام عبدالله ومحمد سليمان وانجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح واميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة .

