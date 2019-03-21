بين تأكيد ونفي.. طيران الكويت يمنع جنسيات عدة من ركوب طائراتها بينها اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مارس 2019 07:11 مساءً - قررت الخطوط الجوية الكويتية منع تسع جنسيات من ركوب طائراتها، أو هبوطها في مطار الكويت “ترانزيت”، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة المؤسسة يوسف الجاسم.

ووفقا لصحيفة “القبس” الكويتية، نقلت الصحيفة عن الجاسم أن المنع جاء من السلطات الأمنية، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لهم، إلا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

وجاءت تصريحات السالم خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مرور ذكرى 65 عاما على تسيير أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية.

والجنسيات التسع وفقا لمصادر أمنية، هي اللبنانية والسورية والعراقية والإيرانية والأفغانية والباكستانية واليمنية والبنغالية والكورية الشمالية.

وشددت المصادر على أن الجنسية الإسرائيلية، ممنوعة منعا باتا من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية.

نفي الطيران

ونفت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن منع 9 جنسيات من ركوب طائراتها والهبوط في مطار الكويت أثناء الترانزيت.

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ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر في الطيران الكويتي قوله: “إنه لا صحة لوجود قيود على بعض الجنسيات في الترانزيت عبر طائراتنا”.

وأضاف المصدر الذي لم تذكره الصحيفة: “نحن ملتزمون بقوانين دولة الكويت الخاصة بالهجرة والتأشيرات، فمن لديه تأشيرة يُسمح له بركوب الطائرة”.

وكانت وسائل إعلام تناقلت خبر منع طيران الكويت 9 جنسيات إلا بموافقة مسبقة؛ وهي: “لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، وإيران، وأفغانستان، وباكستان، وبنغلادش وكوريا الشمالية”.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة “القبس الكويتية” عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، قوله: “لن يسمح لحاملي جوازات تلك الدول بالصعود على متن الطائرات الكويتية إلا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية”.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على ذلك التصريح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور ذكرى 65 عاماً على تسيير أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية.