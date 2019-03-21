شاهيناز تطلق «ولا زيك في الدنيا يا أمي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 أطلقت المطربة المصرية شاهيناز أغنية “ولا زيك في الدنيا يا أمي” على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، وهى من كلمات حسني حجاج وألحان وتوزيع آدم حسين. وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة. وجاء مطلق الأغنية كالتالي: ولا زيك في الدنيا يا أمي Advertisements ولا في إنسان عندي مكانك دايمآ ما بنعرفش بقيمتك غير لما نحس بحرمانك وعلى جانب أخر، تدرس الفنانة المصرية حاليًا عدة عروض لإقامة حفلات غنائية صيفية بعدد من الدول العربية لاختيار ما يناسبها كما تعلن عن جدول حفلاتها في موسم شم النسيم، حيث إنها من المعتاد أن تحيي سلسلة حفلات في هذا الموسم كان آخرها العام الماضي وقدمت خلاله ٥ حفلات.

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