إلهام الفضالة تتلقى هدية ثمينة من زوجها بمناسبة عيد الأم.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تلقت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة هدية ثمينة من زوجها، احتفالا بعيد الأم.
إلهام كشفت عن الهدية، من خلال مقطع فيديو نشرته، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”، والتي كانت عبارة عن آيفون إكس آر Iphone XR الجديد من شركة Apple.
الفنانة الكويتية عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه الهدية المميزة، ووجهت رسالة شكر لزوجها.
وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد زفت مؤخرا خبر سار لجمهورها، وهو حمل ابنتها الكبرى منى العتيبي في طفلها الأول، وذلك من خلال مقطع فيديو بثته من داخل العيادة، وطلبت من الطبيبة ألا تخبر الأم والأب عن جنس الجنين، وتتركها هي تخبرهما بطريقتها.
الفنانة الكويتية أقامت حفل عائلي صغير لابنتها وزوجها بحضور صديقتها الفنانة هيا الشعيبي، وكشفت خلال الحفل عن جنس الجنين، حيث أعلنت أن ابنتها حامل في طفلة.
هيا الشعيبي طالبت زوج ابنة إلهام بتسمية الطفلة باسم الهام، وبالفعل أعلن رغبته في إطلاق هذا الاسم على طفلته، حيث صور تورتة الحفل وكتب عليها اسم “إلهام” بتطبيقات الموبايل، وهو ما فاجأ إلهام الفضالة بشدة وبكت من شدة التأثر.
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