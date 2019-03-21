في عيد الأم.. شجون الهاجري توجه رسالة مؤثرة لوالدتها بالتبني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفالا بعيد الأم، شاركت الفنانة الكويتية شجون الهاجري جمهورها بصورة حديثة لوالدتها بالتبني، حيث أن الفنانة كشفت من قبل أنها لقيطة ولا تعرف أهلها، وتبنتها أسرة كويتية حنونة منذ طفولتها.

شجون وجهت رسالة مؤثرة لوالدتها بالتبني، حيث قالت: “كل عام و إنتي بخير يما.. ربي رزقني فيج جنتي بالدنيا الله يخليج لي و ما يحرمني قلبج الطيب”.

Advertisements

الفنانة الكويتية أضافت: “يا حظن مهما ارجع له تعبان يردني صغيرون يا قلب لو اسئله واحد يعطيني مليون.. احبج ماما”.

وكانت الفنانة الكويتية شجون الهاجري قد أعلنت منذ عدة سنوات أنها لقيطة ولا تعرف أبويها، وأنها عاشت بدور رعاية، واحتضنتها عائلة كويتية وعاشت معها وعرفت الحقيقة بعدما وصلت لسن 13 عام.

والدة شجون بالتبني وجهت لها رسالة عتاب وقتها قالت فيها إنها لم تشعر يوما أنها ليست ابنتها، وأنها شعرت بألم نفسي شديد بعدما أعلنت شجون هذا الأمر لجمهورها، وطالبتها بالعودة لحضنها، وبالفعل عادت شجون إلى أحضانها بعد فترة قصيرة.