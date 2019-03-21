تأشيرة سفر تمنع باسل خياط من المشاركة في مهرجان الأقصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتذر الفنان السوري باسل خياط، عن المشاركة في فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بسبب تأخر حصوله على تأشيرة دخول مصر

وكان باسل خياط، قد تم اختياره كعضو لجنة تحكيم إحدى المسابقات لكنه اعتذر في اللحظات الأخيرة.

من ناحية أخرى، تعاقد باسل خياط على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2019، من تأليف ريم حنا ويخرجه رامى حنا، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل مطلع العام الجديد.

الموسم الرمضاني الماضي، شارك باسل خياط في مسلسلين هما؛ “الرحلة”، وقد شارك فى بطولة العمل أمام مى سليم، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال، محمد مهران، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، بالإضافة إلى مسلسل “تانغو” من تاليف إياد أبو الشامات، إخراج رامي حنا، وقد تعاون فيه باسل مع باسم مغنية، دانييلا رحمة، يوسف حداد، وغيرهم.