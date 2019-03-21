ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صور لابنها احتفالا بعيد الأم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تحرص الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز على إبقاء حياتها الخاصة بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، كما أنها لم تعتاد على نشر صور لابنيها “ياسمين ويوسف”.

ياسمين كسرت هذه القاعدة للاحتفال بعيد الأم، حيث قامت بنشر صورتين جمعتها بابنها “يوسف” في مراحل عمرية مختلفة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهه.

الفنانة المصرية وجهت تهنئة لكل الأمهات، بقولها: ” كل سنة وكل الامهات بخير”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها، ودعوا الله أن يحفظ لها ابنها.

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يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد أعلنت عن انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها محمد حلاوة، بينما لم تذكر أي أسباب للانفصال.

طليق ياسمين ارتبط بعد ذلك بالفنانة ريهام حجاج، والتي تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ارتباطها بمحمد حلاوة، ولكنها دافعت عن نفسها وقالت إنها لم ترتكب جريمة وتزوجت على سنة الله ورسوله، مشيرة إلى أنه لا تستطيع امرأة أن تخطف رجلا، وأن زوجها طلق ياسمين للمرة الثالثة.

وتنشغل ياسمين حاليا بتصوير مسلسلها “الملكة”، الذي يجمعها مع فتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وأحمد كمال ويوسف عثمان ومراد مكرم وهند عبد الحليم وحازم إيهاب، ومن تأليف عبد الله حسن أمين جمال وطارق الكاشف وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2019.