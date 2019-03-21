بين ذكريات الماضي ولقطات جديدة مع ست الحبايب.. أهل الفن يحتفلون بعيد الأم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

احتفل عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي بعيد الأم، وذلك عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن النجوم الذين بادروا بالاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلا: «كل سنة و كل أم طيبة وربنا يرحم كل أم مش معانا، كلامي النهاردة هيكون خاص بالأم والأب لسبب هقوله في الآخر».

وأضاف: «من يوم ما طلعت وأنا بوصيكوا دايمًا برضا الوالدين وهفضل أوصيكم لحد آخر يوم في عمري عارفين ليه؟ عشان من خلال تجربتي والناس اللي حاولت تأذيني ظلم في حياتي وصرفوا فلوس كتير عشان يكتبوا عني كلام غلط مش فيا النهاردة مش موجودين لا هما ولا اللي صدقوهم..... و ده بفضل سند دعوات أمي و أبويا ايوا إجتهدت وتعبت بس اللي راضي أمه وأبوه هيفهم قصدي».

وتابع: «كل سنة وانتي طيبة يا أمي يا عظيمة ياللي عمري من خيرك و شكراً يا أبويا يا عظيم على حاجتين الأولى عشان مجهودك معايا طول حياتي حتى لو كنت أحياناً بعيد غصب عنك... والتانية عشان اخترتلي إن الست العظيمة دي تبقى أمي، و بطلب من ربنا كل يوم وبدعي يارب ولادي يحبوني أنا و مامتهم زي حبي لأبويا وأمي..... كل سنة وانتي طيبة يا ماما بسمه وربنا يحفظك ويخليكي ليا ويقدرني و أسعدكم طول عمري».

وقالت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر «إنستجرام»: «رب احميلي ولادي اعطيهن أيام حلوة خليهن حد بعض وما شي بالكون يفرقهن عن بعض... يا رب خليني شوفهن عم يكبرو قدام عيوني وافرح بشهاداتهن عطيني القوة وحكمة تاعرف ربيهن على المحبة والإيمان أمين كل عيد أم وأمهات العالم بخير وسعادة عيد الأم».

ونشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، صوةر لها برفقة والدتها وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا ماما يا أحلي وأغلي ما في حياتي وربنا يخليكي ليا ويطول في عمرك يا جميلة الجميلات.. بحبك».

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أما الفنانة المصرية أيتن عامر، فوجهت رسالة لوالدتها قائلة: «سيذكر التاريخ أنى جبتلها بلوزة من زارا و بيديهلها كهدية في عيد الأم معجبتهاش، و قالتلي بقا دى الهدية؟! ، لا شكرا مش عايزة».

وأضافت: «كل سنة و انتي طيبة يا ست الكل بحبك يا ماما، أمى مش مادية، طيب مفيش هدية عشان أنا الهدية، حد يقولهم يقبضونا الدفعة، ياريتنى جبت طقم خشاف».

ووجهت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، رسالة لعدد من أصدقائها بسبب الهدايا التي تلقتها منهم في عبد الأم، قائلة: «بيبتي وبنتي واختي بسبوسة مش لاقيه كلمات توفيكي حقك بحبك بعتز بصداقتك وإخلاصك وبشكر ربنا على وجودك في حياتي... أجمل باقة حب متخيلتش ـشوف إبداع وجمال زي ده شكرا نرمين شكرا».

كما وجه الفنان محمد محمود عبدالعزيز، رسالة تهنئة خاصة لوالدته قال فيها: «كل عيد أم و كل سنة و حضرتك طيبة و بخير و إن شاء الله دايما في أحسن صحة و أحسن حال يا رب».

وأضاف: «و مع انه عيدك بس برضه هطلب منك تدعيلي.. ربنا يخليكي لينا و يفرح قلبك».

أما الفنانة ندى موسى، فقالت في رسالتها لوالدتها: «كل سنة وانتي طيبة يا أمي يا حلوة بحبك».

الفنان المصري مجدي كامل، فوجه رسالة خاصة بمناسبة عيد الأم ولكنها لزوجته الفنانة مها أحمد، قال فيها: «كل سنة وانتي طيبه يا أحلى وأجمل أم في الدنيا احمد وعادلربنا يخليكي لينا انتي الضهر والسند الحمد لله يارب توفيقك».