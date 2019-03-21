والدة عماد متعب: هديته قيمة ومتكررة كل عام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتاد نجم النادي الأهلي المصري المعتزل عماد متعب، أهداء والدته هدية قيمة في مناسبة عيد الأم الذي يوافق اليوم الخميس 21 مارس.

الحاجة سمية محمد سيد المتعب، والدة عماد متعب قالت: إن نجم الأهلى السابق اعتاد أن يحضر لها هدايا قيمة فى عيد الأم، كما اعتاد على تسفيرها لأداء فريضة الحج والعمرة، مؤكدة أنه قام بتسفيرها لأداء العمرة فى عيد الأم العام الماضي.

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والدة متعب، أضافت إنها تقوم بالدعاء له طول الوقت وبالدعاء لأشقائه وليد ووائل ومحمود، قائلة: “بحب دايما أدعيلهم وأقول ربنا يحبب فيهم خلقه”، مؤكدة أنها أحسنت تربيتهم وعلمتهم احترام الناس.

والدة نجم منتخب مصر السابق، أكدت أن نجلها تعود على أن يكون متواجدا فى منزلها كل عام فى هذا التوقيت، ولكن قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية منعته هذا العام ولكنه تحدث معها، قائلة: “هيجيب مراته وعياله وهيجي طبعا زي ما عودنا.. وبيجيلي على طول مش الأعياد بس لازم أشوفه وأشوف العيال”.

والدة اللاعب وجهت له رسالة قائلة: “ربنا يسعده مع مراته وعياله.. وعماد جميل ومحترم مش علشان ابني”.. وفقا لما نشر بـ”سوبر كورة”.