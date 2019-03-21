رامى جمال يطلق «دايمًا بخير» احتفالًا بعيد الأم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يطرح المطرب المصري رامى جمال، أغنية جديدة تحمل عنوان “دايمًا بخير”، خلال الساعات القليلة المقبلة، احتفالًا بعيد الأم، والأغنية من كلمات محمد شرشر، وألحان وتوزيع خالد عز.

ويعمل حاليا رامى جمال على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال العام المقبل، حيث انتهى حتى الآن من تسجيل ما يقرب من 3 أغنيات، ويعقد جلسات عمل مع مجموعة من الشعراء والملحنين لاختيار باقى أغنيات الألبوم.

وكان آخر ألبومات رامى جمال كان بعنوان “ليالينا”، وضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وتصدر المبيعات لفترات طويلة، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

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وعلى جانب أخر، احتفل الفنان المصري رامي جمال،مؤخرا، بافتتاح المركز التجميلي الخاص بزوجته خبيره التجميل ناريمان الشاذلى، وذلك وسط حضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين.

وحرص رامي، علي أن يكون الافتتاح علي يومين، فالافتتاح الأول كان بحضور كبار الفن أبرزهم سميره سعيد، وكريم فهمي، ومصطفى قمر، وساندي، وممدوح موسي، ومنه فضالي، ومحمد نور، ونادر حمدي، ودكتور الاسنان محمد عماد، ومحمد قمر، ولاعب الكره أحمد الشيخ، والإعلامية فاطيما خليل والإعلامية شيماء حافظ، والإعلامية نور طلعت، أما الافتتاح الثاني بحضور الأهل والاقارب.

وقال رامي عن خوض زوجته بمجال التجميل، :” اساعد زوجتي دائما لتحقيق احلامها واكون سندها وظهرها في اي وقت ، ومتفائلا بانها ستحقق انجازات ونجاحات كبيرة في هذا المجال التي اختارته بكامل ارادتها، و ادعمها دائماً لتكون الافضل”.