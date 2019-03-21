محمد رمضان يجهز مفاجأة لجمهوره في حفله الغنائي المنتظر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم والفنان المصري محمد رمضان، عن أسعار تذاكر أولى حفلاته الغنائية، يوم الجمعة 29 مارس الجارى، فى مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وجاءت أسعار التذاكر كما أعلنها محمد رمضان “1000، 500، 250”، مفجرا مفاجأة لجمهوره مواليد 29 مارس، قائلا: اللى عيد ميلاده يوم الحفلة هيدخل مجانا بالبطاقة.

ومن المتوقع أن يقدم محمد رمضان، خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، منها نمبر وان، أنا الملك، مافيا، فيروس وغيرها من أغانيه.

وكان النجم محمد رمضان، طرح أغنيته الجديدة “فيروس virus” الثلاثاء الماضى، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” واستطاع رمضان بأغنيته أن يحقق ما يقارب من 2 مليون مشاهدة خلال يوما واحدا .

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والجدير بالذكر أنه مع الإعلان عن الحفل الغنائي، وجهت الكثير من الانتقادات لنقابة المهن الموسيقية، وتسائلوا عن كيفية حصول الممثل المصري على تصريح لإقامة حفل غنائي.

ومن جانبها أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان أوضحت فيه كيفية حصول رمضان على التصريح رغم عدم عضويته بالنقابة، حيث قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي للنقابة، في البيان إن رمضان عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، وهناك لائحة داخلية لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، الذي يرأسه المخرج المصري عمر عبد العزيز، تتيح له هذا التصريح.

وأكد أن اللائحة تمنح أعضاء النقابات الفنية الثلاث الحصول على تصاريح عمل من النقابات الثلاث، وهذا ما حدث مع الفنان محمد رمضان في نقابة الموسيقيين عندما تقدم للحصول على تصريح إقامة حفله الغنائي الأول.

ونفى كل ما قيل بأن رمضان حصل على التصريح من خلال نجوميته أو دفعه أموالا، مؤكدا أن الأمر تكرر كثيرًا، وهناك أمثلة في الماضي، حيث أقيمت حفلات غنائية لنجوم الفن وهم أعضاء نقابة الممثلين أو السينمائيين، لافتا إلى أن الحكم في النهاية على نجاح الحفل من عدمه يرجع للجمهور.