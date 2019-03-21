كيف يعاقب أحمد السقا من يتأخر عن موعد التصوير في مسلسله الجديد؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يقوم الفنان المصري أحمد السقا حاليا بتصوير مسلسله الجديد “ولد الغلابة” ، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

الفنان إدوارد، والذي يشارك في المسلسل، كشف خلال برنامجه “القاهرة اليوم”، إن السقا يعاقب أي فنان في المسلسل إذا تأخر عن مواعيد العمل، بأن يأخذ منه 100 جنيه ويشتري بها حلوى للعاملين بالمسلسل.

إدوارد أكد أن أحمد السقا يمتاز بالتواضع والرقي والاحترام، كما أشاد بمخرج المسلسل محمد سامي، وقال: “محمد سامي عامل حالة حلوة داخل المسلسل”.

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ويشارك في بطولة مسلسل “ولد الغلابة” كل من الفنانة مي عمر، والفنانة إنجي المقدم، والفنان محمد ممدوح، والفنان هادي الجيار،وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة صادق الصباح، وسوف يعرض العمل عبر شاشة mbc مصر في شهر رمضان 2019.

ويجسد السقا شخصية مدرس ينتمي إلى أسرة فقيرة، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعدما يتهم ظلما في قتل شقيقته، ليدخل بعدها السجن ويقضي فترة ليست بالقليلة.

النجم المصري يتجه بعد ذلك وفقا لسياق أحداث العمل إلى تجارة المخدرات، بعدما يتعرف على أحد الأشخاص، والذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح “تايسون”، ويعرفه على أحد أخطر تجار المخدرات بالصعيد، ويصبح السقا الرجل الأول في عصابته، ويتولي بعدها زمام الأمور ويتحول هو بعدها إلى التاجر الأصلي، بعد مقتل محمد ممدوح.