ريهام سعيد تحتفل بعيد زواجها الثالث.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعيد زواجها الثالث من زوجها الحالي، ونشرت صورة جمعتهما، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “عيد زواج ثالث سعيد.. بحبك”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها، وتمنوا لها حياة زوجية سعيدة.

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يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد تزوجت ثلاث مرات من قبل، وزوجها الحالي هو الزوج الرابع، والذي رزقت منه بطفل أطلقت عليه اسم “طارق”، كما أن لديها ابنين شابين “أمينة ويوسف” من زيجة سابقة، وقد نشرت مجموعة صور لهما من قبل، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ريهام سعيد قد كشفت مؤخرا عن إصابة طفلها “طارق” بأزمة صحية، ونقله للمستشفى، ونشرت صورة لابنها وهو راقدا على سرير المرض في المستشفى، وتوصيل ذراعه بمحاليل طبية، مع الحرص على إخفاء وجهه، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالشفاء.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ارجو الدعاء لابني”، وقد دعا جمهورها لابنها بالشفاء العاجل، وتسائلوا عن تفاصيل المرض الذي أصابه.