انت الان تتابع تفاصيل خبر أغاني عيد الأم.. حين تحتفي الموسيقى بـ"ست الحبايب" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - يحتفل معظم العرب يوم 21 مارس بعيد الأم، وتلهج في هذا اليوم ألسنة الأبناء بالشكر لأمهاتهم عرفاناً بالجميل، في حين يترحّم الذين رحلت أمهاتهم عليهن، وفي كل الأحوال تبقى الأم نبع الحنان وهبة الرحمن.

وتبلور فضل الأم وعظمتها وجميلها على الأبناء في الكثير من الأغاني القديمة والحديثة والكرتون للأطفال، حيث تعتبر الأمهات من أكثر الفئات التي تبذل الجهد، وفي المقابل حاولت النغمات والألحان التعبير عن فضل الأمهات وقدرهن.

ولا يمكن رصد أغنيات عيد الأم دون أن تكون الأغنية الأكثر شهرة "ست الحبايب" في المقدمة؛ حيث تعتبر "الأغنية الرسمية لعيد الأم" منذ غنّتها الفنانة الراحلة فايزة أحمد، من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر حسين السيد.

وللأغنية قصة متميزة؛ حيث توجه "السيد" لزيارة أمه في عيدها فتذكر على الباب أنه لم يشترِ لها هدية، فكتب لها تلك الكلمات واعداً إياها بأن تسمعها في الإذاعة في نفس اليوم بصوت "فايزة"، وهو ما حدث بالفعل.

وبصوته العذب غنّى الفنان محمد فوزي للأم "أحن قلب أنت يا أمي" بصحبة "نازك.. ربيتي أختي كبرتي أخويا تعيشي ليا إنت وأبويا".

أما الفنانة شادية فغنت إحدى روائعها "ماما يا حلوة"، من كلمات كمال منصور وألحان منير مراد، وفي كل مناسبة عيد أم دائماً الكل يتذكرها، ولم تكن هي الوحيدة لها، حيث قدمت أغنية أخرى بعنوان "أمي"، يقول مطلعها: "أمي حبيبتي يا أمي، ضميني دوبيني غرقيني في الحنان، خديني طهريني واغسليني من الأحزان".

بكل لهجات العرب

لم يخلُ بلد عربي إلا وأسهم مطربوه في الشدو للأم، حيث غنى الفنان العراقي سعدون جابر: "يا أمي يا أم الوفا يا طيب من الجنة، يا خيمة من طيب ووفا جمعتنا بالحب كلنا.. تعلمت الصبر منك يا يما الهوى إنتِ الهوى ومحتاج أشمه".

وشدت فيروز: "أمي يا ملاكي.. يا حبي الباقي إلى الأبد، ولا تزل يداك.. أرجوحتي ولا أزل ولد، يرنو إلى شهر وينطوي ربيع".

وغنت مجموعة مطربين "يارا، رامي عياش، هيثم شاكر، جنات، تامر حسني" إحدى أشهر أغاني الأم المتميزة عربياً وهي "أمي ثم أمي"، والتي كتبها أيمن بهجت قمر، ولحنها حميد الشاعري.

وبكلمات تتر مسلسل "الوالدة باشا" غنى الفنان حسين الجسمي "عيني على اللي اتربى وعاش منها محروم لو تسأله يرد الدنيا بحالها في كوم وفي كوم أمي".

وقبل أيام غنى "الجسمي" أيضا أغنية جديدة للأم بثها على قناته بموقع "يوتيوب"، وهي من تلحينه، وكلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، ويقول مطلعها: "يا أمي يا غلا الدنيا وأصدق عاطفة في الكون".

وقدم المطرب العماني سلطان الحسني أغنية "أحلى ملاك" من كلمات سعد الشايحي وألحان مصطفى الشايحي.

أما ماهر زين فلحن له الإماراتي سيف فاضل أغنية عن الأم "مهما كبرت بين يديك طفلاً صغيراً ما كبرت لديك..".

وشدا السوري يحيى حوا بفضل أمه قائلاً: "أين مني قلب أمي يرتمي فيه حنيني.. وبكفيها تداعب شعري المغبر دوماً من معاناة السنين".

وغنى وائل جسار لأمه: "مفيش ولا واحدة جات على الأرض تنافس أمي في جمالها".

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أما أحمد بوخاطر فأنشد قائلاً: "لسوف أعود يا أمي".

وحشاني كتير قوي

"ودوني عند أمي أقعد معاها شوية.. وحشاني كتير قوي الست الحلوة ديا.. أنا مهما أروح وآجي مليش غير حضن أمي". بهذه الكلمات قررت الفنانة أنغام أن تسهم في الاحتفال بأمها، معبرة عن حجم الشوق الذي يعتري الأبناء البعيدين عن أمهاتهم.

أما المطرب محمد فؤاد فغنى "ياما" ويقول مطلعها: "يا أحلى كلمة طعمها حلو في لساني"، من كلمات هاني عبد الكريم وألحان وليد سعد.

وغنى الفنان حمادة هلال والطفل لؤي عبدون للأم أيضاً من تلحين "هلال" وكلمات الشاعر بهاء الدين محمد.

ولم تتأخر شيرين عبد الوهاب عن ركب الفنانين الشادين لأمهاتهم، لتصرخ في حنان "بحبك يا أمي".

ومن كلمات أحمد حسن راؤول وتلحين عمرو مصطفى قدمت إحدى الشركات المصرية أغنية للأم تقول كلماتها: "أمي يا نور بيتنا يا ست الكل بموت فيكي.. بوجودك تضحك دنيتني لو بوست إيديكِ".

ولم يغب الفنانون الشعبيون عن المشهد، حيث غنى المطرب الشعبي أحمد شيبة لأمه.

كما لحقه زميله أحمد سعد قائلاً: "لما بحزن تبكي هي.. لما ضاقت تحس بيا.. أمي حمالة قسية أمي القوية بصبرها".

الأطفال أحباب الأمهات

غنى الأطفال كثيراً للأم، ومن أجمل ما قالوه: "أمي يا أمي يا نبض الحنان.. حضنك يا أمي دفء واطمئنان.. لولاك قلبي ما عرف الأمان"، وهي أغنية تم بثها على قناة "سبيس تون".

وعرضت نفس القناة أيضاً: "أشتاق لبرك يا أمي".

في حين قدّمت قناة "سنا" أغنية "صباح الخير يا أمي"، من كلمات الشاعر سليم عبد القادر. وتقول كلماتها: صباح الخير يا أمي من الأعماق نهديها.. ويا أغلى على قلبي من الدنيا وما فيها".

وقدمت قناة "كوكي كيدز" أغنية "ماما حبيبتي يا أحسن أم.. دايماً شايلة عني الهم".

وعرضت قناة "طيور الجنة" أغنية "يا نبع الحنان يا رمز الأمان.. يا هبة الرحمن يا فيض الإيمان".

وتغنى الطفل سيف مجدي بأمه قائلاً: "يا أمي يا حبيبتي.. غلبتي قوي وتعبتي.. ده مش بس النهاردة عيدك ده لازم يبقى كل يوم".