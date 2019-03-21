انت الان تتابع تفاصيل خبر الصين تؤسس أول مركز لترميم سور الصين العظيم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 مارس 2019 06:51 مساءً - تستعد الصين لإنشاء مركز لترميم سور الصين العظيم في بكين، والذي سيجمع بين البحوث الأكاديمية والترميم والحماية للسور القديم.

وسيضم المركز علماء آثار ومصممين وحرفيين يعملون سوياً لوضع خطط مستهدفة لترميم قطاع جيانكو من سور الصين العظيم، الذي يقع في حي هوايرو شمالي بكين، وفقاً لوكالة "شينخوا".

وقال تشانغ تونغ، المسؤول في مكتب هوايرو للآثار الثقافية: إن "الطريقة الجديدة ستحل بفعالية عدم القدرة على التنبؤ في التنقيب عن سور الصين العظيم وحمايته".

كما سيتحقق المركز بانتظام من حالة سور الصين العظيم للحفظ الوقائي، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات الإصلاح للاستخدام المستقبلي.

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وقال العلماء إن نسبة 10% من سور الصين العظيم احتفظت بحالة جيدة، في حين اختفى ثلثه تماماً.

وأعلنت السلطة الصينية عام 2016 حملة من شأنها الحيلولة دون إلحاق أضرار بالجدار عمداً، مع العلم أنه يعد من أهم رموز الصين.

وبُني قطاع جيانكو البالغ طوله الإجمالي 7952 متراً خلال عهد أسرة مينغ الإمبراطورية (1368-1644 للميلاد). ومع مرور الوقت عانى القطاع الواقع على جبال شديدة الانحدار من الإهمال والأضرار.

واستثمرت بكين 374 مليون يوان (55.9 مليون دولار أمريكي) في حماية وإصلاح سور الصين العظيم، من عام 2007 إلى عام 2016، وفقاً لمكتب بلدية بكين للتراث الثقافي.