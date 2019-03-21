الملكة إليزابيث ترفض.. وشقيق ميغان ماركل يبكي

متابعة بتجـــــــــــرد: أشار تقرير لموقع “E” إلى أن الملكة إليزابيث رفضت خطة الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل بالانتقال إلى ملكية فروغمور للإقامة بعيداً عن قصر باكنغهام الملكي، وذلك رغبة منها في بقائهما تحت السلطة الملكية.

وقال مصدر مقرب من العائلة لصحيفة “Times” أن الثنائي أرادا التحرر من القواعد المفروضة في قصر باكنغهام.

من جانب آخر، أطلّ شقيق ماركل، طوماس ماركل، في برنامج “Non è la d’Urso” الإيطالي وقال باكياً: “أدعم ميغان وأريد أن نشكل عائلة واحدة. أريد أن أقول لها إنني أحبها كثيراً وأريد أن نصبح عائلة”.

وأضاف: “ولادة كل طفل أمر مهم. أتمنى لقاء الأمير الصغير أو الأميرة الصغيرة”. وتوجه إلى شقيقته قائلاً: “ميغان، إذا نظرت إلى هذا شكراً لك. أحبك وأنا فخور بك”.