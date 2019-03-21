“كرمال الله”.. أولى أغاني ألبوم ناصيف زيتون الثالث – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام ووسط حماس شديد من الجمهور ومحبّيه، طرح النجم ناصيف زيتون أولى أغاني ألبومه الجديد والثالث في مسيرته الفنية.

الأغنية تحمل عنوان “كرمال الله” وهي من كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني وتوزيع جيمي حدّاد، وطرحها ناصيف على طريقة الليركس فيديو بفكرة مميّزة حملت توقيع ريشا سركيس.

يتطرّق ناصيف زيتون في الأغنية إلى موضوع رومانسي بقالب موسيقي عصري، فيقطع وعود الحبّ والبقاء والحماية لحبيبته.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا لدى طرحها عبر المتاجر الرقمية وقناة ناصيف على موقع “يوتيوب” الشهير.

كلمات الأغنية:

بدّي قلك هالسر

بإيدي كبسة زر،

أنا وقت البدي إنت وحدي الدني بضويها

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لو حتى رح إضطر،

كرمال اكسر هالشر

حتى العالم ما تحسّ علينا برجع بطفيها …

كرمال الله، اتكلي عليي وإياك تبكي

بطفي، بضَوي نور الدني تَ ما حدا يحكي

يا حياتي طب قلبك قوي

وما تخافي أنا فيي تقوي

يلي بيحكي حرف عليك وحياتك بمحي

أنا مسؤول عليكي

أنا حدّك معليكي

راح قلك كلمة إنت عإسمي

وأوعك تنسيها

هل دمعة بعينيكي

بحولها بايديكي

لضحكي كبيرة بوج العالم

يلا اضحكيها

لمشاهدة فيديو أغنية “كرمال الله”: