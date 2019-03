فيلم "الأقصر" يجمع شيرين رضا بالبريطانية أندريا رايزبورو

بدأ صناع الفيلم البريطاني المصري "الأقصر"، للمؤلفة والمخرجة البريطانية زينة درة، تصوير مشاهده الأولى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول قصة حب تجمع طبيبة أجنبية وعالم آثار تحت الشمس الدافئة لمدينة الأقصر.

يشارك في إنتاج الفيلم محمد حفظي من مصر، بينما يقوم بدور المنتج التنفيذي البريطاني بول ويبستر الحاصل على جائزة البافتا والمرشح للأوسكار، ويقوم ببطولته النجمة البريطانية أندريا رايزبورو، والفرنسي اللبناني كريم صالح، والمصرية شيرين رضا.

و"الأقصر" هو ثاني الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة زينة درة بعد فيلم "The Imperialists Are Still Alive" الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان صندانس السينمائي.

وقالت "درة": "من خلاله (الأقصر) أريد أن أصنع فيلماً ينقل الناس إلى مكان رائع وقصة حب عظيمة، وهذا لا يجعلنا نهرب من الواقع، بل هو حاضرٌ في الفيلم، ويخلق مساحة للأمل والتعافي أيضاً".



ويقول "حفظي" عن المشروع: "الأقصر مشروع فيلم دولي واعد جداً، وهذا يجعله تجربة مهمة لصناعة السينما المصرية، بالإضافة إلى الإمكانيات الفنية للمشروع، فهو سيعمل على الترويج للثقافة والحضارة المصرية من خلال أحداثه التي تدور في أهم مدينة أثرية بالعالم".