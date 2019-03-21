منازل يفضل المشاهير الاستجمام بها ويمكنك أنتِ أيضًا استئجارها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك بعض المنازل التي يفضل النجوم والمشاهير استئجارها لبعض الوقت كي يقضون فيها عطلة أو يسترخون فيها لبعض الوقت، وكشفت بهذا الخصوص شركة HomeAway المتخصصة في قطاع الإيجارات بالولايات المتحدة عن أبرز 10 منازل يمكن للأشخاص العاديين الإقامة بها على غرار محبيهم من النجوم والمشاهير.

وتقصد الشركة من ذلك أن تتيح للناس العاديين نفس تجربة الترفيه والاسترخاء اللذين يتمتع بهما النجوم والنجمات عند نزولهم بتلك المنازل الفخمة المنتشرة حول العالم.

منزل Zolna Yachts Midway District – سان دييغو:

يستوعب 4 أفراد وبه غرفتا نوم وحمام وتقدر كلفة إيجاره بـ 243 دولارًا في الليلة.

منزل Hammerstein Highland - خليج مونتيغو – جامايكا:

يستوعب 12 فردًا وبه 6 غرف نوم و6 حمامات وتقدر كلفة إيجاره بـ 1357 دولارًا.

منزل Condo – نيو أورليانز:

يستوعب 4 أفراد وبه غرفتا نوم وحمامان وتقدر كلفة إيجاره بـ 277 دولارًا في الليلة.

منزل 1855 Creole – نيو أورليانز:

يستوعب ما بين 5 إلى 7 أفراد وبه 3 غرف نوم و3 حمامات وتقدر كلفة إيجاره بـ 393 دولارًا في الليلة.

منزل Beach house – مانهاتن بيتش –كاليفورنيا:

يستوعب ما بين 4 إلى 6 أفراد وبه غرفتيا نوم وحمامان وتقدر كلفة إيجاره بـ 610 دولارات في الليلة.

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منزل Resort Cabin - ولاية كارولينا الشمالية:

يستوعب 18 فردًا وبه 5 غرف نوم و3 حمامات وتقدر كلفة إيجاره بـ 385 دولارًا في الليلة.

منزل Houdini Estate – هوليوود هيلز – كاليفورنيا:

يستوعب ما بين 8 إلى 14 فردًا وبه 4 غرف نوم و5 حمامات وتقدر كلفة إيجاره بـ 1600 دولار في الليلة.

منزل Beachfront – جزيرة ويندرمير – جزر البهاما:

يستوعب 10 أفراد وبه 4 غرف نوم و5 حمامات وتقدر كلفة إيجاره بـ 1695 دولارًا في الليلة.

منزل Beach house – ساندي بوينت – جزر تركس وكايكوس:

يستوعب 16 فردًا وبه 5 غرف نوم و6 حمامات وتقدر كلفة إيجاره بـ 1436 دولارًا في الليلة.

منزل Mountainside Estate – باراديس هيلز – أريزونا:

يستوعب 10 أفراد وبه 4 غرف نوم و5 حمامات وتقدر كلفة إيجاره بـ 1177 دولارًا في الليلة.