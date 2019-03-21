فريق عمل مسلسل "الملكة" ينتهي من تصوير 30% من العمل

أنتهى فريق عمل مسلسل "الملكة" التي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز من تصوير 30% من أحداث العمل ، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان القادم. ويشترك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني ، عواطف حلمي ، وإخراج حسام على المسلسل يمثل عودة لياسمين عبد العزيز للدراما منذ مسيلسل هربانة منها التي قدمته مع مصطفى خاطر في رمضان 2017 ،مسلسل الملكة كتبه أمين جمال ومحمد محرز. وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا - ياسمين عبد العزيز تنشر صورها في الجيم على "إنستغرام" - الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشغل بتصوير مسلسل "الملكة"

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