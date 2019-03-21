أسرة مسلسل "بحر" تنتهي من تصوير جميع مشاهد العمل

انتهت أسرة مسلسل "بحر" من تصوير جميع مشاهد العمل، بعد فترة تصوير دامت لأكثر من ٣ أشهر، وتوقف عدة مرات.

وتعرض مسلسل "بحر" للعديد من الأزمات أبرزها هجوم بلطجية على لوكيشن تصوير العمل، أدى إلى توقف التصوير لبضعة أيام، ثم توقف مرة أخرى بسبب انشغال الأبطال المشاركين إضافة إلى الصعوبات التي واجهها فريق الإنتاج أثناء المعاينة.

ويشارك في بطولة "بحر" ماجد المصري، محمد دياب، وثراء جبيل ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي وفوزية محمد ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح.

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