شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أبريل.. يحيى الفخرانى يفتتح مسرحية "الملك لير" بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجهة المنتجة لمسرحية "الملك لير" بطولة الفنان يحيى الفخرانى، افتتاح العرض 10 أبريل المقبل، على أحد مسارح التجمع.

ويشارك النجم فاروق الفيشاوى فى بطولة مسرحية "الملك لير" أمام النجم يحيى الفخرانى، ليعود لخشبة المسرح بعد غياب 18 عامًا منذ أن قدم مسرحية "الناس اللى فى التالت" عام 2001 للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك فى بطولتها سميحة أيوب وسامى العدل ورشوان توفيق وعفاف حمدى وياسر على ماهر.

وتجسد الفنانة رانيا فريد شوقى شخصية "جورنيل" أمام يحيى الفخرانى ضمن دراما مسرحية "الملك لير" وهى الابنة الكبرى للفخرانى ومع تتطور الأحداث يترك لها والدها حقها الشرعى فى الميراث وهو على قيد الحياة، ورغم ذلك تتخطط مع شقيقتها الصغرى "ريجان" وتجسدها ريهام عبد الغفور، للاستيلاء على كل تركة أبيهما ويطردانه فلا يجد ملاذا إلا لدى ابنته الصغرى.

ويواصل الفنان ناصر سيف بروفات المسرحية " الذى يشارك فى بطولتها مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، ويجسد من خلالها شخصية "ألبانى" الذى يتعاطف مع "الملك لير" ضد بناته لخيانتهن له، ويكتشف الدوق ألبانى خيانة زوجته له مع إدموند الذى يؤدى شخصيته "الفنان محمد فراج".

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وقال ناصر فى تصريحه لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالعمل مع النجم يحيى الفخرانى، وهو بمثابة فخر لأى فنان لما يتمتع به من روح التعاون والفهم الواعى لكل شخصيات المسرحية وروح الفكاهة التى يضفى بها على طاقم المسرحية وداخل الكواليس وعلى خشبة المسرح أيضًا.

ويضم العرض المسرحى كوكبة من النجوم؛ منهم الفنان يحى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس ، ناصر سيف، وغيرهم من النجوم وهو من إخراج تامر كرم.

وقدم يحيى الفخرانى "الملك لير" على خشبة المسرح عام 2011، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريا كبيرا.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.