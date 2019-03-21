شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين بـ"الأقصر السينمائى": أفضل التواجد فى السينما العالمية بفيلم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فى دورته الثامنة، مؤتمرًا صحفيًا، للفنان آسر ياسين، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، ومديره عزة الحسينى، وذلك فى إطار تكريمه فى حفل ختام المهرجان، الليلة بقصر ثقافة الأقصر.

أدار الندوة السينارييت سيد فؤاد، رئيس المهرجان، الذي أكد أن اختيار آسر لتميزه في المرحلة الأخيرة وتعاونه مع مخرجين كبار مثل داوود عبد السيد ويسري نصر الله ومروان حامد فهو نجم سينمائي له بريق يجذب الجمهور، معربا عن سعادة ادارة المهرجان بتكريم آسر ياسين خلال حفل ختام المهرجان.

قال آسر ياسين إنه من عشاق مهرجان الأقصر، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتواجد فيها بالمهرجان، حيث شارك في لجنة التحكيم في إحدى الدورات السابقة، وشارك مرة أخرى كضيف شرف، معربًا عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أنه لم يستطع التواجد منذ بداية المهرجان، لظروف خاصة به منعته من الحضور.

وأكد أن أهالي الأقصر يحبون السينما، ولديهم حرص كبير على مشاهدة الأفلام التي تعرض لديهم، معربًا عن سعادته بعرض فيلم "رسائل البحر" لأهالي المهرجان خلال الفعاليات، وهذا الفيلم له مكانة خاصة لديه، حيث إنه أول فيلم بطولة له ومع المخرج الكبير داوود عبد السيد، الذي كان يتمنى أن يقف امام كاميراته منذ أن كان في الجامعة.

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وقال آسر خلال الندوة، إنه اتجه للتمثيل من خلال مسرح الجامعة، ثم شارك في مسرحيات بالمسرح المستقل وإعلانات ومسلسلات، كان أكثر أجر حصل عليه في بدايته كان 5000 جنيه عن مسلسل قلب حبيبة في 2006.

وعن إمكانيه مشاركته في سينما هوليوود، قال آسر ياسين، إنه يتمنى الظهور في فيلم أجنبي خاصة أنه يحب السينما الأوروبية والدراما الإنجليزية، ولكن حاليًا أصبح الأمر صعبًا جدًا مع قيود النقابات والتصاريح هناك، وهو يفضل أن يتواجد في السينما العالمية بفيلم مصري، لأن الدور المتاح للمثل العربي في السينما العالمية، سيكون أقل بكثير من التاثير الذي يمكن أن يقدمه في بلده.

وعن البعد عن المسرح أكد أنه حاول كثيرًا العودة، لكن المشكلة أنه لم يجد النص المناسب، لأن كل النصوص قديمة وتحتاج تحديث ومعالجة، مضيفًا أنه عرض عليه مؤخرًا مسرح تجاري، ولكن لم يكن مناسبًا ولم يعجبه النص، وتمني أن يقدم عملاً مسرحيًا قريبًا، مشيرًا إلى أنه يقوم حاليًا بالعمل علي مشروع مسرحي مع مجموعة من أصداقائه.