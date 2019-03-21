شكرا لقرائتكم خبر عن "اخلع".. أغنية جديدة تجمع أمينة باللبنانى أمير يزبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان اللبنانى أمير يزبك، والفنانة أمينة، لتصوير دويتو جديد، يحمل اسم "اخلع"، من كلمات ايلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، وإيقاعات طونى عنقة، تسجيل أستوديو إيلي سابا، ومن المقرر أن يتم تصوير الكليب في الأيام المقبلة.





أمينة وأمير يزك في كواليس

وقال مؤلف الأغنية إيلى حنا، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع أمينة وأمير في الأغنية، موضحًا أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال أمينة الغنائية التى قدمتها من قبل والتى اقتصرت على اللون الشعبى، مشيرًا إلى أن الأغنية تجمع بين جو الرقص المصري واللبناني.

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أمينة

كانت أمينة قد طرحت ألبومها الغنائى الجديد، الذى يحمل عنوان "اللى راحوا"، فى الأسواق وعلى اليوتيوب ومحطات الراديو.







يذكر أن المطربة أمينة أعربت عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على فيديو كليب أغنية "عاش يا وحش" التى طرحته الشهر الماضى ويذاع حاليًا على "مزيكا" وحقق نسب مشاهدة عالية وهو من إخراج جميل جميل مغازى.