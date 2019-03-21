شكرا لقرائتكم خبر عن "ولا زيك فى الدنيا يا أمى".. شاهيناز تطرح أغنية جديدة لعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة شاهيناز أغنية "ولا زيك فى الدنيا يا أمى" على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وهى من كلمات حسنى حجاج وألحان وتوزيع آدم حسين وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

ويقول مطلع الأغنية "ولا زيك في الدنيا يا أمي ولا في إنسان عندي مكانك، دايمًا ما بنعرفش بقيمتك، غير لما نحس بحرمانك، كان صوت قلبك بيصحينى منة النوم وفى حضنك تخدينى".

Advertisements

شاهيناز طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم "شبكنى" وهى من كلمات الدسوقى فتحى، وألحان وتوزيع محمد ضياء وتعمل حاليًا على اللمسات النهائية لطرح ألبومها الجديد التى تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أيمن سليم وأيمن شحاتة ومحمد عبد الحميد ومصطفى الريدى وطارق توكل وأسامة الهندى وآدم حسين، وتقدم فيه نوعية أغنيات مختلفة تفاجئ بها جمهورها.



