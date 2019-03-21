- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة اسم "دلع" تحب أصالة مناداة طارق العريان به.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يكون فى العلاقات الرومانسية لغة خاصة مشتركة بين الحبيبين، أو أسماء خاصة يحب أن ينادى كلا منهما، الآخر بها، وهو ما أكدته النجمة أصالة، والتى شاركت بتعليق على احدى الصور التى نشرها زوجها طارق العريان.
طارق العريان نشر صورة تجمعه بزوجته النجمة السورية أصالة، ولم يعلق عليها، ولكن ما هى إلا دقائق معدودة، حتى علقت أصالة على الصورة ، وكشفت الاسم المفضل الذى تحبه أن تناديه به، فيما قالت أصالة "الله بحفظك ياسيّد القلّب والرّوح ياإبن عمّي متل مابتحبّ ناديك .. وباباتي متل مابحبّ أنا ناديك"
أصالة وطارق العريان
يذكر أن الظهور الأخير لأصالة كان قبل أسبوع، وتحديدا فى حفل افتتاح أولمبياد الخاص بأبو ظبى، والتى يشاركها فيه كل من النجم تامر حسنى، وحسين الجسمى، والمطرب البورتريكى لويس فونسى.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة اسم "دلع" تحب أصالة مناداة طارق العريان به.. اعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.