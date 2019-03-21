نقابة الموسيقيين توقف شيرين وتحقق معها فيما نسب إليها من تصريحات مسيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، إيقاف المطربة شرين عبد الوهاب عن الغناء. وحددت نقابة الموسيقيين الأربعاء المقبل للتحقيق معها فيما نسب إليها من تصريحات مسيئة في آخر حفل لها في البحرين وذلك حسبما أكد طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين.

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