شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيلفى فتحى عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز فى مسلسل "الملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم فتحى عبد الوهاب على صفحته على التواصل الاجتماعى "الإنستجرام" صورة على طريقة السيلفى تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز فى كواليس مسلسل "الملكة" المقرر طرحه خلال موسم رمضان المقبل ويقدمه بشكل مختلف عليه عن أعماله السابقة.





"الملكة" يعد التعاون الثانى على التوالى بين شركة سينرجى وياسمين عبد العزيز فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، وهند عبد الحليم، ومحمد عز، ومراد مكرم، وعواطف حلمي، وهانى سراج، ومن تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، ومن إنتاج شركة «سينرجى»، وإخراج حسام على.

من ناحية أخرى يشارك فتحى عبدالوهاب فى مسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال ويجسد شخصية رجل أعمال من المافيا يدعى "حمزة"، وياسر جلال ملاكم يتورط معه فى العديد من الجرائم وهناك العديد من الصراعات بينهما ويدخل السجن ظلمًا فى الحلقات الأولى من المسلسل.