شاهد .. نانسي عجرم ووالدتها بنفس لون الشعر فى عيد الأم .. أيهما أجمل؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حرص الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، على تهنئة والدتها، بمناسبة عيد الأم موجه لها رسالة خاصة، ونشرت نانسي، صورة بصحبة والدتها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى.

وظهرت نانسي ووالدتها التى تشبهها كثيراَ، مرتديان النظارات الشمسية، بنفس لوك الشعر.

وكتبت نانسي على الصورة: إنتِ أوّل عيون شفتها.. إنتِ أوّل صوت سمعته.. إنتِ أوّل إيد مسكته.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرته.. الدّنيا إنتِ وإنتِ كل الدّنيا .. ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّنيا عيد.. الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن".