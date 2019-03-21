شاهدي.. هند البلوشي تفاجئ جمهورها بـ"نيولوك" صادم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، متابعيها بإطلالة جديدة ونيولوك صادم، عبر فيديو على سناب شات، من داخل أحد صالونات التجميل.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على إنستغرام، الفيديو الذي ظهرت فيه "البلوشي" وكأنها تحلق شعرها مثل الرجال، حيث استخدم الكوافير بصالون التجميل، "ماكينة" يستخدمها الرجال في حلاقة الشعر واللحية، وقصّرت شعرها في محاولة منها لتقليد قصة شعر فرنسية قصيرة.

وبدت البلوشي، مختلفة كثيرًا عن شكلها الحقيقي، في الفيديو الذي صورته، خاصة أنها لم تكتف بتقصير شعرها كثيرًا، بل قامت بصبغه باللون الرمادي الغامق، وبعد أن انتهت فاجأها ابنها الصغير بإعجابه بـ "النيولوك".

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وكانت الفنانة الكويتية هند البلوشي، هاجمت أمس، مواطنتها الإعلامية مي العيدان، بعد مطالبة الأخيرة لها بالتوقف عن الغناء، وردّت عليها بلغة حملت بعض "الاستحقار"، إذ قالت البلوشي في لقاء تلفزيوني موجهة حديثها لـ"العيدان": "هذا أنا .. منو هذه"، وأكملت: "روحي شوفي اليوتيوب أنا عندي أغنية سمعها 2 مليون شخص والأغنية الجديدة أيضًا كذلك".

جدير بالذكر أن الفنانة الكويتية هند البلوشي، تشارك في بطولة مسلسل "25 دقيقة" إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم: عبد الله بوشهري، وهدى الخطيب، وطيف، وإبراهيم الحربي، وسعود بو شهري، وشيلاء سبت، ومن تأليف الكاتبة سحاب، وإخراج سائد بشير الهواري، ومن المتوقع عرضه خارج الموسم الرمضاني.