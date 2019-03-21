مولود ميغان وهاري قد يضع علاقتهما الزوجية على المحك!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توقعت خبيرة العلاقات البريطانية، شيلا ماكينتوش ستيوارت، احتمالية أن تتأثر علاقة دوقة ساسكس ميغان ماركل، بزوجها هاري ببعض التحديات عقب وضعها مولودها.
وأضافت شيلا، وهي استشارية في الأمور الزوجية، أن ميغان وهاري سيصابان بصدمة على الأرجح من مدى الإنهاك الذي تنطوي عليه مهام وواجبات الأبوة والأمومة.
وتابعت شيلا بقولها "مهمة تربية وتنشئة الأطفال ليست بالمهمة السهلة، ومن الممكن أن تتسبب في إنهاك حتى أكثر الأشخاص قوة وحيوية؛ فقلة النوم على وجه الخصوص، قد تؤدي لنشوء سلوكيات غير عقلانية وإخراج الأزواج لمعاناتهم من المتاعب، الاحباطات والمخاوف على بعضهم البعض نتيجة لتكرارها واستمرارها".
وشددت شيلا على ضرورة أن يهتم الثنائي ميغان وهاري بعدم إهمال بعضهما البعض بعد الإنجاب؛ لأن المتعارف عليه دومًا هو أن الأزواج يميلون لتخصيص كامل طاقتهم للطفل المولود حديثًا ويتناسون علاقتهم ببعضهم البعض؛ ما يؤثر بالتبعية على علاقتهما.
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