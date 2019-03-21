فن ومشاهير

لينا العجاجي.. الشاعرة والوالدة ترحل بيوم الشعر العالمي وعيد الأم!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار رحيل الشاعرة الأميرة لينا العجاجي، المعروفة بـ"هتان" صباح اليوم الخميس، صدمة في أوساط محبي أشعارها الذين تلقوا الخبر بحزن شديد باليوم العالمي للشعر وعيد الأم.

فقد تفاعل الكثير من الشعراء والفنانين والإعلاميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونعوا الفقيدة بعبارات الحزن والدعوات لها بالرحمة ولذويها بالصبر.

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والشاعرة هتّان هي الأميرة لينا بنت عبدالله بن إبراهيم العجاجي، والدة صاحب السمو الملكي الأمير شقران بن المعتز بن سعود بن عبدالعزيز، لديها من الأبناء ثلاثة (شقران – عهد – عذبة)، وكتبت الشعر في سن مبكرة باسم "هتان" واشتهرت به، ثم أفصحت عن اسمها الحقيقي.

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وللفقيدة مشاركات شعرية ونثرية في العديد من الصحف والمجلات، وتغنى ببعض قصائدها كبار الفنانين مثل طلال مداح، وعبدالله الرويشد، وعبدالمجيد عبدالله، والفنانة نوال والعديد من الفنانين.

كما شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية، وكان لها حضور متميز، وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الخليج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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