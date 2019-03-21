تامر حسني يحيي حفلة في المنصورة للمرة الأولى

القاهرة - سارة رفعت
يحيي الفنان تامر حسني، حفلة غنائية في أكاديمية الدلتا في المنصورة، يوم الخميس الموافق 28 من الشهر الجاري.
وتعد الحفلة هي الأولى لتامر في المنصورة، فيما تراوحت أسعار تذاكر الحفل ين فئتين الأولى بقيمة 300 جنيه، والثانية بقيمة 500 جنيه.
ويذكر أن آخر حفلات الفنان تامر حسني الغنائية كانت من خلال مشاركته في افتتاح الأولمبياد العالمي في الإمارات بمشاركة الفنان حسين الجسمي، والفنانة أصالة، والمشاركة العالمية من لويس فونسي، أفريل لورين، كما حقق كليب أغنية "ناسينى ليه" 30 مليون مشاهدة بعد شهر من طرحه في فبراير/شباط الماضي.
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