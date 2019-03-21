القاهرة - محمد عمار تلقي الفنان ماجد المصري مجموعة من الإتصالات الهاتفيه من زملاؤه الفنانيين لتهنئته بعيد ميلاده ، منهم أمير كراراه ومحمد رمضان وشيماء سيف. ماجد أحتفل بعيد ميلاده في آخر يوم تصوير من مسلسل "بحر" والذي تم الإنتهاء منه تماما ليكون جاهزا للعرض خلال الفترة القادمة. ماجد سيشارك في مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان والمقرر عرضه في رمضان القادم. الجدير بالذكر أن ماجد المصري بدأ كمطرب ثم أتجه للتمثيل في السينما والمسرح والتليفزيون من أهم مسلسلاته التوأم مع ليلى علوي ، خيال الظل مع فاروق الفيشاوي. . قد يهمك أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن يهنئون ماجد المصري بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.