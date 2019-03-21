ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهد "حكايتي " في الاسكندرية

تواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير اليوم الثالث بمشاهد مدينة الإسكندرية، ضمن أحداث مسلسلها "حكايتي"، المقرر المنافسة من خلاله في السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجي، حيث يصوران حاليًا لمدة 3 أيام متواصلة 15 مشهدًا على شواطئ وقهاوي الإسكندرية، وتجمع المشاهد ياسمين صبري وأحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وهنادي مهنى، كما يشارك بعض الممثلين فى المسلسل فى التصوير تباعًا، لاسيما أن التصوير سيستمر لمدة أسبوعين على أقصى تقدير .

وأوشكت ياسمين على الانتهاء من تصوير الأسبوع السادس من المسلسل، ويكثف مخرج العمل أحمد سمير فرج التصوير للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى لتصبح جاهزة للمونتاج ووضع الموسيقى التصويرية .

يذكر أن مسلسل "حكايتي" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.

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