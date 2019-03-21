ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير مشاهد "الملكة" في استوديو مصر

انتهت النجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير مشاهد "القسم والنيابة"، بإستوديو مصر، ضمن أحداث مسلسلها "الملكة"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجي، حيث تنتقل إلى ديكور آخر خلال الأيام المقبلة، كذلك انتهت ياسمين عبد العزيز من تصوير 6 أسابيع من المسلسل، حيث يكثف المخرج حسام على التصوير الفترة المقبلة من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى من العمل، لتصبح جاهزة للمونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية مباشرة .

"الملكة" يعد التعاون الثاني على التوالي بين شركة سينرجى وياسمين عبد العزيز في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته النجوم فتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، وهند عبدالحليم، ومحمد عز، ومراد مكرم، وعواطف حلمي، وهاني سراج، ومن تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، ومن إنتاج شركة «سينرجي»، وإخراج حسام على.

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