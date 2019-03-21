شكرا لقرائتكم خبر عن السويدية من أصل فلسطينى رالانا تكشف تفاصيل ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة السويدية من أصل فلسطيني رالانا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه قبل صيف 2019، والألبوم يضم أغنيات متنوعة باللغة الإنجليزية تمزج فيها بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية وتجمع في معاني كلماتها بين ثقافات متنوعة.

وتتعاون رالانا في الألبوم مع عدد من الموسيقيين العالميين منهم الكاتب والملحن السويدي بيتر سيدين والموزع الصربي الكسندر "داني سوند" والملحن والموزع الهولندي جوني كوليير والملحن والموزع الأمريكي أرتي سكاي الذي تعاون مع مادونا وويل سميث وبينك واليسيا كيس ويشهد الألبوم أيضًا تعاونًا لها مع الملحن والموزع الهندي سرجييت.



رالانا

وقررت رالانا تصوير أغنية واحدة فى الألبوم لتعرض تزامنًا مع إطلاقه خلال شهور الصيف المقبل، والألبوم أنتجته رالانا، بعدما سبق وأنتجت أعمالها السابقة وكان آخرها أغنية "لما الشمس" التي حازت على المركز الثاني في قائمة الريفيرب نيشن بعد أيام قليلة فقط من طرحها في جميع المنصات الموسيقية العالمية.

رالانا أكدت أنها تحرص على إنتاج ألبوماتها حتي تمنح نفسها فرصة تقديم تجارب غنائية مختلفة وغير مسبوقة خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى العالمية قربت المسافات بين الشعوب وقالت: أصبح لزامًا علينا كفنانين تقديم أعمال تتماشي مع روح العصر وترضى أذواق الجمهور.