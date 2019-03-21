شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأم.. زكى فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل علاقته بـ "ليلى مراد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب العديد من الأسرار عن حياة (والدته) الفنانة الراحلة ليلى مراد، والتى كان أولها تاريخ اعتزالها عام 1953 بعد ولادة طفلها أشرف أباظة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها "معكم منى الشاذلى".

وأضاف أن والدته عاشت سنوات مرة مع الفنان الراحل أنور وجدى عندما كانا متزوجين، وكان زواجهما فرارًا منها من سلطة والدها الذى يجبرها فى عدد من الأمور، وأشار إلى أن ليلى مراد كانت "معذبة" فى حياتها.

وأشار إلى أن ليلى مراد كان لها الكثير من الأصدقاء والصديقات، لعل أبرزهم مديحة يسرى وزينب صدقى، وكامل التلمسانى.

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وأضاف أن اقرب الأدوار التى جسدتها ليلى مراد إلى شخصيتها هو دور ليلى فى فيلم شاطئ الغرام عام 1950، لافتا إلى قوة شخصيتها وعدم تهاونها فى ارتكاب ابنائها الأخطاء، إضافة إلى حرصها الشديد على اخطلاتهم بالأطفال الاخرين من الطبقات المختلفة.

وخلال الحديث قال نجل الفنانة الراحلة، إنها دخلت إلى الإسلام فى عام 1946، وكانت مغرمة بسماع القرآن، وإنها كانت تسمعه حتى وهى يهودية، وذلك لأن تلاوة القرآن كانت عادة تتم فى المنازل.

وعن نهاية حياتها كانت تتسم بالضيق المادى، فقال زكى فطين عبد الوهاب، إنها إضطرت لبيع مسكنها والتنقل بين مسكن والآخر وذلك بعد طلاقها، واعتزالها الفن، كما يرجع الحالة المادية السيئة خلال تلك الفترة إلى أن لم يكن لها فكر تجارى، فهى لم تكن تتقاضى أى مبالغ من الأداء، وإنما كان يتجه إلى المؤلف والملحن.