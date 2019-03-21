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شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب صورة فى عيد الأم.. نجل راغب علامة يبرز معاناة الأمهات مع الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يحتفى فيه العديد من الفنانين بنشر صورهم مع أمهاتهم، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، نشر نجل الفنان راغب علامة، صورة له مع والدته، يمكننا وصفها بأنها تلخص معاناة الأمهات مع الأطفال فى مرحلة الصغر.
الصورة التى نشرها خالد راغب علامة، تم التقاطها له، وهو طفل صغير، يقضى حاجته، وتظهر فى الصورة، والدته، ثم أرفق معها صورة أخرى، وهو برفقة والدها، بعدما أصبح شابا.
نجل راغب علامة وووالدته
وقال خالد راغب علامة، تعليقا على هذه الصورة: بتذكر يا أمي لما كنت صغير بهل ليالي تصلي حتى صير كبير بعيونك دموع من كثر الحنان حدّك أنا وغافي بشعر بالأمان.. ينعاد عليكي يا أحلى أم بالدني، الله يديمك بصحتك و يخليلنا ياكي يا أحلى هديّة.. بحبّك أد الدّني".
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