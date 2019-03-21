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شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سنة مشوار قصة حب كونيس وكوتشر.. اعرف تفاصيل الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر النجمان العالميان ميلا كونيس وأشتون كوتشر أهم وأكثر الأزواج المقربين وعشاق الموضة بين المشاهير، وهو ما يدفع الجميع لمتابعة أخبار علاقتهم، والتى تتمثل فى الحب المثالى.
وسلطت صحيفة بارى ماتش الفرنسية الضوء على علاقة الزوجين التى بدأت بأول لقاء عندما كانت ميلا كونيس فى الرابعة عشر من العمر، بينما كان كوتشر فى التاسعة عشر، وأصبحا أصدقاء قبل أن تتطور بهم الأحوال لينغمسان فى الحب.
وجمعت الصحيفة الفرنسية مجموعة من الصور التى تجمع الفنانين بعضهما البعض منذ أعوام سابقة.
اشتون كوتشر وميلا كونيس
الزوجان عام 2012
الزوجان فى صورة ترجع إلى عام 2018
لقطة رومانسية للزوجان عام 2014
ميلا كونيس واشتون كوتشر فى صورة منذ عام 2000
ميلا وكوتشر
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