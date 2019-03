شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد لزوجها فى عيد زواجهم:كنت صامد وراجل وجدع .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الجدل الذى يحيط دائما باسم الإعلامية ريهام سعيد، ورغم ما تقدمه من أعمال خيرية ومساهمتها فى علاج آلاف حالات المرضى، وأيضا رغم أزماتها، إلا أن الوجه الأخر لريهام سعيد يختلف تماما عما يظهر للمشاهدين عبر شاشات التليفزيون والبرامج التى قدمتها خلال مسيرتها الإعلامية.

دائما ما تحاول ريهام سعيد أن تبتعد بأسرتها وأبناءها عن مناطق الإعلام والشهرة، إلا أن هذه المرة اختارت ريهام سعيد أن تتحدث بحرية عن علاقتها بزوجها طارق صبرى فى عيد زواجهما الثالث، وكيف دعمها ووقف بجوارها فى أصعب اللحظات.



ريهام سعيد وزوجها

ريهام سعيد احتفلت أمس بعيد زواجها الثالث مع زوجها طارق صبرى، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائهما فى حفل اقتصر الحضور فيه على الأصدقاء فقط.



ريهام سعيد مع صديقاتها

ريهام نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على "انستجرام"، ولكنها فى هذه المرة تحدثت لكمات مؤثرة عن زوجها والمعاناة التى مرا بها خلال الفترات الماضية.

ريهام سعيد وتورتة الاحتفال



ريهام واحدى صديقاتها

ونشرت ريهام صورة مع زوجها من حفل عيد زواجهما وعلقت على الصورة برسالة مؤثرة قالت فيها "Happy 3rd anniversary my one and only. Love u" .. السنه الي فاتت كنت فى السجن يمعرفتش اقولاك كل سنه وانت طيب و تاني يوم انقابلنا زي النهاردة و انا فى القفص و عينيك كلها دموع و احنا عارفين اني ممكن ماشفش ابني و لا انت تاني وكنت صامد و راجل و جدع ووقفت معايا ادام الظلم الرهيب .. ربنا رفع عني البلاء ورجعتلك انت و ابني ربنا يحفظك و يرزقك و يخليك ليا ولولادنا"