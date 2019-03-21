شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حلا شيحة فى صور جديدة من كواليس "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة حلا شيحة تصوير مشاهدها فى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، الذى تجسد فيه شخصية فتاة تعمل على "عربة فول" داخل موقف ميكروباصات ويقع فى حبها "زلزال" الذى يقدم دوره محمد رمضان.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

Advertisements

ويعد المسلسل العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب، عقب 12 عاماً من الاعتزال، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماماً عن الساحة الفنية.



الفنانة حلا شيحة



حلا شيحة فى زلزال