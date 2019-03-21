بالصور- آسر ياسين: "الأقصر للسينما الإفريقية" صُنع بحب.. و"رسائل بحر" تحدي عظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان آسر ياسين، عن سعادته باختياره ليكون من بين المكرمين في الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وقال إنه من عشاق الأقصر والمهرجان، الذي شارك فيه من قبل كضيف شرف وكعضو لجنة تحكيم.

وأضاف في ندوة أقيمت اليوم الخميس، في فندق هيلتون بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديرته المخرجة عزة الحسيني: "مهرجان الأقصر يعني لي الكثير وقريب مني" موجهًا التحية لـ"فؤاد"، على الجهد الذي يبذله كل عام لخروج المهرجان بصورة أفضل "المهرجان معمول بحب وشغف أيًا كانت الامكانيات فالناس مصممة على تقديم عمل جيد، وأنا أحترم أي شخص يسعى لتحقيق حلمه ويستمر في العمل على بلوغه".

وأكد أنه كان يتمنى التواجد منذ بداية المهرجان لكن لانشغاله لم يستطع الحضور سوى اليوم، مشيرًا إلى أنه لا يُكرم على فيلمه "رسائل بحر"، ولكن على مجمل أعماله السينمائية، ومشددًا على اعتزازه بفيلم "رسائل بحر" لأنه فيلم مختلف ومن إخراج الكبير داوود عبدالسيد، الذي كان يحلم بالوقوف أمام كاميرته ولو في لقطة واحدة، وجاءته الفرصة بأن يصبح بطلًا لأحد أفلامه.

Advertisements

وبسؤاله هل شعر بالخوف من وضعه في مقارنة مع الفنان الراحل أحمد زكي، الذي كان من المفترض أن يقوم ببطولة الفيلم، قال "أستاذ أحمد زكي لو كان هيعمله كان هيحصل تغييرات تواكب سنه، وبعد وفاته رجع السيناريو لشكل تاني"، متمنيًا أن تتكرر تجربة العمل مع داوود عبدالسيد.

وعن التحضير للعمل وكيف كان يوجهه داوود أثناء التصوير، أشار أنه قابل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز في أحد المناسبات، والذي وقف أمام كاميرا داوود في فيلمه المهم "الكيت كات"، وسأله آسر "داوود إيه؟"، فرد عليه محمود "انت اللي هتعمل الفيلم الجديد معاه"، قلت له "آه"، فقال "هتدخل تصور وتعمل أهم مشاهدك في الفيلم، وهتستنى الناس تصقف بس محدش هيعمل حاجة، لكن وانت بتتفرج على الفيلم في السينما هتلاقي نفسك بتصقف لنفسك واللي قدامك".

وتابع "بالفعل هذا ما حدث، كنت مستغرب كل الممثلين في الفيلم كلنا كنا حاجة تانية غير اللي كنت فاكرها، وده بسبب عبقرية داوود وتقديمه لواقعية سحرية، والفيلم كان تحدي عظيم بالنسبة لي، تقريبًا أنا أصغر ممثل سنًا اشتغل بطل فيلم لداوود عبدالسيد، وسعيد بالتجربة لأن العمل مع داوود يصنع نقلة لكل ممثل، حتى عندما قدم شعبان عبدالرحيم في (مواطن ومخبر وحرامي)، ظهر كممثل هايل".

يُذكر أنه من المقرر تكريم آسر ياسين مساء اليوم في حفل ختام "الأقصر للسينما الإفريقية"، والمُقام في قصر الثقافة.