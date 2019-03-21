ياسمين عبدالعزيز تنشر صورتين مع أبنائها احتفالًا بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورتين جديدتين مع أبنائها، احتفالًا بعيد الأم.

وظهرت ياسمين برفقة ابنتها "ياسمين" ونجلها "سيف"، وعلقت: "كل سنة وكل الأمهات بخير".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، تستكمل حاليًا بطولة مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الملكة" ويشاركها البطولة أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، مراد مكرم، ومن إخراج حسام علي.