فن ومشاهير

ياسمين عبدالعزيز تنشر صورتين مع أبنائها احتفالًا بعيد الأم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورتين جديدتين مع أبنائها، احتفالًا بعيد الأم.

وظهرت ياسمين برفقة ابنتها "ياسمين" ونجلها "سيف"، وعلقت: "كل سنة وكل الأمهات بخير".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، تستكمل حاليًا بطولة مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الملكة" ويشاركها البطولة أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، مراد مكرم، ومن إخراج حسام علي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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