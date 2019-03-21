فايزة هنداوي عضو لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد في الاسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
تشارك الناقدة فايزة هنداوي في لجنة تحكيم أعضاء الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبرسي"، في مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مع الناقدة الألمانية كارولين ويدنر، والناقد البولندي وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 21 والمقرر إقامتها في الفترة من 10 وحتى 16من شهر أبريل القادم والتي يرأسها الناقد عصام زكريا.
تعد هذه المرة الأولى التي تقام خلالها لجنة تحكيم نقاد من قبل الاتحاد 3 مهرجانات أخرى استحدثت فيهم هذه اللجان خلفًا للجان تحكيم النقاد من جمعية النقاد السينما المصريين مع مهرجاني الجونة السينمائي ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
يذكر أن مهرجان الاسماعيلية السينمائي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما
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