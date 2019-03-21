بالصور- رئيس "الأقصر للسينما الإفريقية": أشعر بفخر لتكريمنا نجم بحجم آسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية السيناريست سيد فؤاد، إن تكريم الفنان آسر ياسين أحد أهم حلقات الدورة الثامنة.

وأضاف في مؤتمر صحفي أقيم اليوم في فندق هيلتون، بحضور مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني "لما قلت لآسر يشرف المهرجان يكرمك السنة دي، رد لسه بدري استنى شوية، وكان مندهش لأننا اعتدنا أن التكريم لكبار السن"، لافتًا إلى أن المهرجان يرى أن التميز ليس له عمر أو عدد من الأعمال، مثل المخرج الكبير شادي عبدالسلام الذي لم يقدم سوى فيلم روائي وحيد هو "المومياء"، والذي خلد ذكراه في كل مكان بالعالم.

وأكد أن اختيار آسر جاء لتميزه وتعاونه مع مخرجين كبار، ولأنه يجمع بين كونه ممثل سينمائي متميز وفي نفس الوقت يجذب الجمهور "شرف لنا تكريمه، وكرئيس المهرجان أشعر بسعادة وفخر بتكريم نجم بحجم آسر".

يُذكر أن حفل ختام الأقصر للسينما الإفريقية سيُقام في قصر الثقافة مساء اليوم الخميس 21 مارس.

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