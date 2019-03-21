بعد بلاغ بسبب حفلها بالبحرين.. تهمة "الإساءة لمصر" تلاحق شيرين أكثر من مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقدم المحامي سمير صبري، أمس، ببلاغ ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، متهما إياها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية التي تعمل للتدخل في الشأن المصري.

وبحسب البلاغ فإن شيرين عبدالوهاب قالت في حفلها بالبحرين: "في مصر اللي يتكلم يتسجن".

هذه الأزمة ليست الأولى في مشوار شيرين، فهي تقع ضمن قائمة طويلة من الأزمات التي اتهمت فيها بالإساءة لمصر، ومن أبرز هذه الأزمات:

أزمة البلهارسيا

أثناء إحيائها حفلاً غنائيًا بإحدى الدول الخليجية، طلبت واحدة من الجمهور من شيرين عبدالوهاب غناء "ماشربتش من نيلها"، لترد الأخيرة "بلاش هيجيلك بلهارسيا"، وبعد عام من الحفل، وتحديدًا في نوفمبر الماضي، تم تسريب مقطع الفيديو، الذي أثار ضجة كبيرة، وصلت إلى مطالبة البعض بمنعها من غناء الأغنية مرة أخرى بسبب ما وصفه البعض بالإهانة.

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وبدورها أصدرت نقابة الموسيقيين قرارًا بمنع شيرين عبدالوهاب من الغناء، واعتذرت الأخيرة في بيان رسمي عن الواقعة.

بعدها تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد شيرين، وبالفعل حكم عليها بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 5000 جنيه، وبعدها وتحديدًا في شهر مايو الماضي، تم استئناف الحكم وحصلت شيرين بعدها على البراءة.

أنا خسارة في البلد دي

في إحدى الحفلات، طلبت شيرين عبدالوهاب تعديل الصوت في القاعة المقام بها الحفل، خاصة أن الصوت له صدى مدوٍ بالمكان، لتقول بعدها: "والله أنا خسارة في البلد دي"، وأثارت هذه العبارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل، لتعتذر شيرين بعدها.

أهلا بكم في مصر

في نفس الحفل، انكسر زجاج إحدى الطاولات الموجودة بالقاعة، لتعقب شيرين على الأمر قائلة: "عادي يا جماعة، أهلا بيكم إنتوا في مصر"، وهو ما اعتبره البعض إساءة لبلدها.