نبيل الحلفاوي ينعي ضحايا انفجار مصنع بالعين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نعى الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، ضحايا مصنع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، والذي راح ضحيته 10 عمال. وعلق: "رحم الله ضحايا انفجار خزان مصنع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، أثناء اختبار تشغيله، خالص العزاء لذويهم، ألهمهم الله الصبر والسكينة، وصادق الدعاء بالشفاء للمصابين". ووقع إنفجار بأحد خزانات مصنع الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة؛ أثناء اختبار التشغيل بالخزان، ما أدى إلى مصرع وإصابة 15 عاملاً من عمال شركة حسن علام.

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