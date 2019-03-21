نيللي كريم بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت "نيللي" في الصور بإطلالة صيفية، أثناء تواجدها بمدينة دبي الإماراتية منذ أيام، وحرصت على نشرها بتطبيق الأبيض في الأسود، وعلقت: "لا تتوقف أبدًا عن الحلم".

يذكر أن نيللي كريم تستعد لعرض فيلم "الفيلم الأزرق 2" في موسم عيد الفطر المبارك، والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.